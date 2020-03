La tragedia a La Maddalena.

È un triste giorno per La Maddalena e i suoi abitanti. In un video comunicato il sindaco Luca Montella, ha dato notizia di un parto imprevisto, purtroppo non andato a buon fine, dopo l’attesa dell’elicottero e la corsa verso l’ospedale di Olbia. La neonata lì purtroppo è nata morta.

“È una questione seria, l’unica cosa che mi viene in mente è che oggi abbiamo perso un altro dei nostri. Questo non va bene, ci sono tante cose da risolvere, muovetevi in fretta a tranquillizzare tutte le nostre mamme che stanno aspettando. Non va bene e non tralasceremo neanche una virgola di questa vicenda, perché alla fine i conti devono tornare sempre”, dichiara con rabbia il sindaco Montella, rivolgendosi alle alte sfera della politica regionale.

La tragedia avviene proprio a pochi giorni dalla bella notizia del parto avvenuto fortunatamente senza problemi all’ospedale Paolo Merlo, lo stesso che è rimasto ormai orfano da anni del suo punta nascita.

“Il giorno più triste per la nostra comunità, una pagina nera. Tutta La Maddalena lo urlava da tempo. Ira rabbia e vicinanza alla famiglia. Non finisce qui”, conclude Montella.

