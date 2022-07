“I martedì del borgo”.

Per il quarto anno Aggius si fa promotore di un’iniziativa pensata per arricchire l’offerta turistica e culturale dell’entroterra gallurese nel periodo estivo. Lo fa con i “martedì del borgo”, un progetto nato nel 2019 che vede la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Aggius, del Comune e di tutte le attività di via Roma (la via centrale), ed è pensato principalmente per dare ulteriore spazio e visibilità agli artigiani locali e del territorio.

I martedì nel borgo vogliono essere una mostra mercato all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e dell’ospitalità e naturalmente una vetrina di pregio per far conoscere al pubblico vacanziero ma non solo, il lavoro artigianale, le tradizioni e i prodotti tipici dell’enogastronomia della Gallura e della Sardegna.

La manifestazione, che in alcuni casi darà modo agli artigiani di produrre dei manufatti sul posto, sarà dislocata lungo la via principale, accanto ai bar, ristoranti e negozi aderenti all’iniziativa, secondo un’idea coinvolgente che mira a rivitalizzare spazi urbani dismessi e a creare l’opportunità per un’eventuale esposizione in altri momenti dell’anno.

L’appuntamento, a cadenza fissa, vedrà impegnati tutti i martedì dal 12 luglio (giorno dell’inaugurazione) al 6 settembre, dalle 18 alle 23, accompagnati da musica, degustazioni, incontri ed attività ogni volta diverse.

In occasione dei martedì il sistema museale di Aggius apre le porte ai visitatori dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

Luglio

12/07: “Un quadro nel libro, un libro nel quadro” Laboratorio di arte creativa con Bollicina, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Aggius. Esibizioni del Gruppo Folk Città di Tempio e Gruppo Folk Civitas Mariana Luogosanto, che festeggia i dieci anni di attività.

19/07: Serata benefica a favore di EFFATHA’, associazione di famiglie di persone con disabilità, che ha sede ad Aggius. Street Food a cura del Dipartimento Solidarietà Emergenza Regione Sardegna, compartimento della Federazione Italiana Cuochi, con Gabriella Sechi e Marcello Sanna, presidente DSE e Cuochi Regione Sardegna. Dimostrazioni artigiane dell’intaglio del pane, delle verdure, preparazione del filindeu e del formaggio.

Lo scrittore Cristian Mannu presenta il suo ultimo libro “Ritratto di Donna”, dopo sei anni di assenza dal fortunato “Maria di Ísili” vincitore della ventottesima edizione del Premio Italo Calvino. Presenta Domenica Azzena.

22/07: Speciale Venerdì nel Borgo con l’osservazione Astronomica nella Valle della Luna, in collaborazione con Cooltour Gallura. A cura dell’Associazione Astronomica Nuorese, il pubblico verrà “condotto” in una visita guidata del cielo tramite un puntatore laser e con la messa a disposizione di telescopi che permetteranno di vedere i pianeti visibili durante la serata (prenotazioni: cooltourgallura@gmail.com)

26/07: Gran Festa d’Estate con degustazione della Zuppa Gallurese e carni alla brace, a cura del Comitato Festa Patronale 2022

Agosto

02/08: Wine e degustazione a cura della Cantina Sassu di Luras.

Davide Fara presenta il suo libro “La Lingua Sperata”, romanzo di attualità sospeso tra cronaca, saggistica e letteratura. Una non fiction dal realismo immaginario, racconto del racconto, genere di genere in cui la lingua confina tra prosa e poesia. Presenta Domenica Azzena.

09/08: “Aggju meu, trekking urbano del Diavolo” alla scoperta di Aggius, delle storie e leggende legate al suo passato e alla sua gente, con la narrazione di Nicola Vasa, designer, laureato all’Accademia delle Belle Arti di Roma e cultore di storia locale.

Degustazione della mazza frissa, piatto tipico preparato principalmente con la panna, “lu pizu”, ottenuta dalla scrematura del latte intero, e messa sul fuoco, con aggiunta di semola e sale.

16/08: “Circondando”, laboratorio di giocoleria per i più piccoli e non solo a cura di Maimè.

23/08: Preparazione del torrone con i ragazzi di Su Turrone.

30/08: Degustazione del Vermentino di Gallura delle tenute Bodà, accompagnato da taglieri di salumi e formaggi locali.

Andrea Tramonte presenta la rivista di arte e design Lollove Mag, un magazine indipendente dedicato a cultura e innovazione in Sardegna, che quest’anno è tornata dopo una assenza di cinque anni e che si propone di raccontare l’Isola attraverso i filtri della creatività e dell’innovazione, della cultura e della contemporaneità.

Settembre

06/09: Andrea e Giacomina Muzzeddu presentano il libro “1802. La rivoluzione che non ci fu”, uno studio compiuto attraverso una attenta analisi dei documenti d’archivio, che getta nuova luce sullo sbarco di Sanna Corda e Cilocco sul litorale di Isola Rossa, Vignola e Longonsardo.

