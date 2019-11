La prima nevicata in Sardegna.

La prima neve della stagione in Sardegna è arrivata. Dopo gli abbondanti temporali, sulle montagne del Gennargentu, ieri sera, ha fioccato per la prima volta.

Una nevicata arrivata leggermente in anticipo rispetto agli anni precedenti e che fa ben sperare per il proseguo della stagione invernale. Le cime del Bruncuspina, che raggiungono i 1800 metri d’altezza, apparivano così imbiancate questa mattina.

Non sono stati registrati disagi alla viabilità e la neve non è nemmeno arrivata, come spesso accade, nel vicino paese di Fonni. Durante la notte le temperature si sono abbassate toccando i 3 gradi.

