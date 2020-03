Il primo caso positivo a Berchidda.

Primo caso di positività al coronavirus a Berchidda. Il Servizio sanitario ha comunicato al Comune la risultanza del tampone e ha avviato il protocollo. L’uomo vive in casa con due persone e per tutti è scattata la sorveglianza sanitaria.

Dall’indagine epidemiologica non risultano contatti stretti con altre persone di Berchidda. Pertanto, il Comune chiarisce che non ci sono motivi per allarmarsi, ma l’invito è sempre quello di restare in casa.

