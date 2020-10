Il principio d’incendio in un hotel di Olbia.

Principio d’incendio, questa notte, verso l’1:50 in una cucina di una struttura ricettiva di Olbia. Prontamente è stata inviata sul posto la squadra vigili del fuoco di Olbia che ha constatato che il fumo proveniva proprio dai locali cucina.

A quel punto con la collaborazione del personale alberghiero si è provveduto all’evacuazione dei circa 40 clienti per permettere l’aerazione dei locali e controllare l’integrità degli stessi.

Non si registrano malori o danni strutturali solo alcuni momenti di agitazione e panico fra gli occupanti. Sul posto presente anche un ambulanza del 118 per precauzione e le forze dell’ordine. Dopo circa una mezz’ora gli ospiti della struttura sono potuti rientrare in tutta sicurezza nei propri alloggi.

