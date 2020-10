Il nuovo gruppo Olbia nel Cuore si presenta alla città

L’appuntamento a Olbia domenica 4 ottobre.

Domenico 4 Ottobre dalle ore 17 alle ore 22 presso Piazza della Biblioteca Comunale in Corso Umberto sarà presente un gazebo di Olbia nel Cuore e Olbia nel Cuore Giovani, il nuovo soggetto politico si presenterà ai cittadini con un volantino che illustrerà le proprie finalità,

Inoltre sarà distribuito un modulo dove i cittadini potranno dire la loro con opinioni, idee novità e proposte per far crescere Olbia. “Vogliamo dare ai cittadini la possibilità di esprimersi su come vedono Olbia e come la vorrebbero vedere, saremo a disposizione di tutti. Invitiamo tutti i cittadini a venire a trovarci, rammentiamo a tutti, che per noi il primo punto del programma è Olbia. “, commenta il coordinatore di Olbia nel Cuore Marco Buioni.

