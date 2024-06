Problemi con l’acqua in Gallura, in piena ondata di caldo record

I problemi con l’acqua in Gallura.

I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato un guasto nella condotta foranea in località Lu Linnalvu Ecchiu. Sono ora in corso i lavori per eliminare la dispersione che hanno richiesto la temporanea sospensione dell’operatività della condotta. Fino alle 18 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle località Silimini, La Patimedda e Straulas in territorio di San Teodoro.

L’erogazione è garantita dalle scorte dei serbatoi fino al loro esaurimento, invece, nelle località Franculacciu, Schifoni, Stazzu Bruciatu sempre in territorio di San Teodoro e nelle località Maiorca, Nuditta e Berruiles in territorio di Budoni.

Oggi sono previsti interventi sulla condotta foranea Dn 500 Ramo Nord a Pattada, che comporteranno la sospensione del flusso idrico dalle ore 5 alle ore 20. A causa di questa interruzione urgente, sono attesi disservizi nel servizio idrico dalle ore 7 alle ore 23 nei seguenti comuni e aree: Tempio Pausania, Nuchis, casa circondariale di Nuchis, Calangianus, Bortigiadas, Aggius e Luras. Gli interventi sono necessari per la riparazione e il ripristino delle condizioni ottimali della rete idrica, inclusi il recupero dei livelli nei serbatoi e la regolare distribuzione dell’acqua.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui