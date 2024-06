Luras music festival, tutto pronto per la terza edizione

Al via il Luras Music Festival.

Manca poco per ballare a Luras. Sabato 22 giugno, infatti, il paese gallurese accoglierà gli amanti del sound, curiosi, turisti e, soprattutto, dj che si alterneranno sul palco seguendo il format del rotation dj. Le novità di questa seconda edizione sono la presenza di ospiti di fama internazionale, nelle scorse edizioni ospiti del calibro di Nello Simioli e Alex Gaudino hanno conquistato il grande pubblico con produzioni e performance straordinarie che sono valsi loro riconoscimenti a livello globale.

“Il progetto, è nato con l’intento di unire artisti locali e internazionali in un connubio di note che amalgama in sé i suoni di chi ha già raggiunto una notorietà importante ed è ancora emergente ma anima egregiamente la vivace scena locale. – commenta Matteo Canu il giovane lurese da cui è nata l’idea del LMF -. Spesso si è parlato di come i nostri passi facciano fatica a soddisfare le sane esigenze di un pubblico giovane e giovanissimo, con questa serata cerchiamo in parte di dare risposta a questa esigenza. Oltre a una notte di indimenticabile follia i nostri ospiti potranno intrattenersi negli stand gastronomici. Un programma ambizioso e ricco in questa edizione del 2024, con un grande ospite Enigma che si esibirà come Dj Set, un corpo di ballo e uno spettacolo pirotecnico, che lascerà tutti senza fiato! Tutto questo in modo gratuito senza nessun biglietto d’ingresso, reso possibile grazie al supporto di tutti gli sponsor e all’Amministrazione Comunale. Sono certo che l’evento potrà crescere e diventare sempre più grande e importante! Vi aspettiamo a Luras il 22 giugno dalle ore 18, in via Adige”.

