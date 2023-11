Il colpo di scena al processo Ciro Grillo.

Nel processo Ciro Grillo, le difese dei quattro ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo sembrano essere pronte a rinunciare alla deposizione della vittima. Questa decisione è stata comunicata recentemente agli avvocati della parte civile e al Tribunale di Tempio. Questa nuova posizione sembra essere in risposta alle preoccupazioni sollevate dagli avvocati di parte civile riguardo alle possibili conseguenze traumatiche di una deposizione in aula per la persona coinvolta.

Oggi, durante la prima fase dell’udienza, inizierà la deposizione della ragazza che si presume sia stata vittima di violenza sessuale di gruppo, avvenuta a Porto Cervo nel luglio del 2019. I quattro imputati, Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, non saranno presenti in aula.

Sembra che le difese non considerino più essenziale l’audizione della vittima, poiché le presunte incongruenze nel suo racconto sono già emerse durante le testimonianze di altri testimoni, in particolare di un’amica presente nella villa dei Grillo la notte del 17 luglio 2019.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui