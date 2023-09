Il processo a carico di Ciro Grillo.

Il processo a Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, i quattro giovani imputati di aver commesso un presunto atto di violenza sessuale su una ragazza nell’estate del 2019 in una villa di Porto Cervo, continua al tribunale di Tempio Pausania. Stamane è proseguita l’audizione dell’amica della presunta vittima, una giovane milanese che aveva passato la serata in questione con la vittima e gli imputati.

Durante il suo interrogatorio da parte degli avvocati delle diverse parti, la ragazza ha confermato che la mattina successiva all’evento, la presunta vittima le aveva confidato di essere stata violentata. Tuttavia, ha sottolineato che durante la notte in questione, non aveva visto né sentito nulla.

Altresì, la testimone ha affermato che durante la serata, tutto il gruppo aveva consumato alcolici, sia in un pub che successivamente al Billionaire, ma ha sottolineato che nessuno era risultato ubriaco. Ha inoltre dichiarato in aula di non avere più alcun rapporto con l’amica principale accusatrice dei 4 imputati, in gran parte a causa della pressione mediatica legata alla vicenda.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui