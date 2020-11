Aveva sottoscritto un finanziamento all’insaputa della vittima.

Oggi, i carabinieri della stazione di Buddusò, al temine di articolate indagini dopo la ricezione di una querela da un cittadino del posto, hanno deferito in stato di libertà A. I. , rumeno di 25 anni abitante in Veneto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, agente intermediario di una società romana che si occupa di energie rinnovabili, aveva promesso falsamente l’installazione di impianti fotovoltaici a costo zero. Invece poi ha fatto sottoscrivere all’insaputa della vittima del raggiro, un contratto per l’accensione di un finanziamento bancario per l’importo di 31 mila euro.

