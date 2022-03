La vicenda dell’ex comandante dei vigili di Arzachena.

Prosciolto dalle accuse di assenteismo in sede penale, in sede civile ha, però, perso la causa di lavoro contro il Comune di Arzachena per la stessa vicenda. Il tribunale di Tempio ha respinto la richiesta di reintegrazione al lavoro dell’ex comandante della polizia locale Andrea Becciu, 50 anni di Alghero.

L’accusa, contestata all’ufficiale, era di “falsa attestazione di presenza in ufficio”, ovvero di essersi assentato dal posto di lavoro per 80 ore. Una condotta che ha portato il Comune, in seguito anche dell’inchiesta della guardia di finanza, a licenziare il capo dei vigili. Decisione impugnata da Becciu, che aveva chiesto il reintegro. Ma il giudice del lavoro ha respinto il ricorso, dichiarando legittimo il licenziamento da parte dell’ente senza preavviso.

Una sentenza assurda, secondo i legali che hanno assistito l’ex comandante. “E’ contraddittoria in ragione di considerazioni opposte rispetto alla decisione del giudice penale – dichiara uno dei difensori, l’avvocato Vittorio Perria -. Questo perché sede penale e civile sono indipendenti tra loro. Il mio assistito è ovviamente demoralizzato da questa situazione, un processo che è durato 5 anni anziché 6 mesi. Ora confidiamo nell’appello e auspichiamo che il mio assistito sarà risarcito e rimesso in servizio, altrimenti ci rivolgeremo anche al ministero della Giustizia”.