Lo stato dei lavori.

Dopo la liquidazione di Air Italy e il flash mob di oggi per sostenere i dipendenti prosegue il programma di lavori all’aeroporto di Olbia per l’allungamento sulla pista.

Per rispettare la riapertura dello scalo prevista per il 14 marzo sono al lavoro circa 200 persone divisi due turni. Al momento è già stato completato quasi un terzo dei lavori previsti. Trecento metri di allungamenti rispetto agli attuali 2.445 che permetteranno di accogliere anche gli aerei più grandi. Sarà migliorata anche la sicurezza.

Ma l’aeroporto è del tutto chiuso, infatti entrano nel vivo il programma degli eventi con performance musicali, laboratori per adulti e bambini, mostre, esposizioni, eventi sportivi ed enogastronomici per dare l’opportunità di vivere in maniera unica l’aerostazione.

Inoltre Geasar ha attivato un bus navetta che da Olbia porterà all’aeroporto di Alghero e viceversa al costo di 19 euro a tratta

(Visited 62 times, 62 visits today)