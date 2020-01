Gli orari del servizio autobus per l’aeroporto di Alghero.

La Geasar comunica che nel periodo di sospensione delle attività di volo (dal 3 febbraio al 13 marzo) verrà attivato un servizio autobus navetta che collegherà l’aeroporto di Olbia con l’aeroporto di Alghero e viceversa effettuato dall’azienda di trasporto Sunlines.

Il costo del servizio è di 19 euro per tratta. Le corse saranno cinque al giorno e saranno effettuate in coincidenza con i principali collegamenti aerei in arrivo e partenza dall’aeroporto di Alghero. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo o presso l’ufficio informazioni dell’aeroporto di Olbia. Per tutti coloro che usufruiranno del servizio navetta, la Geasar metterà a disposizione il parcheggio gratuito.

Gli orari dell’autobus navetta saranno i seguenti:

Partenze da Olbia Aeroporto Arrivo ad Alghero Aeroporto h. 04.00 h. 05.50 h. 08.00 h. 10.00 h. 11.00 h. 13.00 h. 15.30 h. 17.30 h. 20.00 h. 22.00

Partenze da Alghero Aeroporto Arrivo ad Olbia Aeroporto h. 09.30 h. 11.30 h. 11.30 h. 13.30 h. 15.30 h. 17.30 h. 19.15 h. 21.15 h. 23.15 h. 01.15

(Visited 369 times, 374 visits today)