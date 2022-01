La protesta a La Maddalena contro il green pass.

La Maddalena e Carloforte contro l’obbligo dell’istituzione del Green Pass rafforzato per poter prendere il traghetto. Una norma che, così come è stata concepita, dal 10 febbraio lascerà i cittadini confinati e senza la possibilità di uscire dalle due isole minori.

Ed è così che in questo fine settimana i cittadini sono scesi in piazza in una protesta pacifica, ma determinati a far valere le proprie ragioni. “Isolani si, Isolati mai” è lo slogan che ha fatto da filo conduttore per tutta la manifestazione per culminare con una fiaccolata che dove i cellulari hanno illuminato le vie del paese. Molte anche le iniziative e gli interventi durante una giornata all’insegno dell’unità e del confronto.

“Io sono vaccinato ma rappresentano anche chi la pensa in modo diverso da me– spiega nel suo intervento il sindaco Fabio Lai – . Noi abbiamo una grande peculiarità, siamo un’isola nell’isola. Non chiediamo privilegi, ma chiediamo di essere trattati come tutti gli altri cittadini“.

Intanto i comitati delle isole minori della Sardegna lanciano un appello al presidente della Regione, Christian Solinas. “Dal 10 febbraio, tra due settimane, circa 2000 maddalenini e 800 carlofortini non potranno spostarsi dalle loro isole nemmeno per motivi di studio o salute – si legge nella lettera inviata dal comitato isole minori al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas -. Si configura il sequestro di persona per chi avvalla un decreto legge governativo che scavalca la stessa Costituzione“.