Provincia Gallura Nord Est, lista unitaria pronta: ecco i candidati per le provinciali

Provincia Gallura Nord Est: chi sono i candidati.

Oggi, lunedì 8 settembre, i sindaci e le coalizioni di centrodestra e centrosinistra hanno definito la lista unitaria in vista delle elezioni provinciali del 29 settembre. La lista sostiene Settimo Nizzi, sindaco di Olbia e unico candidato alla presidenza della nuova Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

Tra i candidati a consigliere figurano: la consigliera del comune di Alà dei Sardi, Anna Letizia Addis, Antonio Addis (sindaco di Budoni), la consigliera di Tempio Anna Paola Aisoni, il sindaco di Oschiri Roberto Carta. Altri nomi sono quelli di Maria Antonietta Cossu (consigliera di Olbia), la consigliera di Luogosanto, Francesca Dongu, Michele Fiori (consigliere di Olbia), Francesco Lai (sindaco di Loiri Porto San Paolo), Federica Porcu (vicesindaca di La Maddalena) e Roberto Ragnedda (sindaco di Arzachena).

Il nuovo consiglio sarà composto dalle dieci persone candidate nella lista unitaria. Sette seggi saranno assegnati al centrodestra e tre al centrosinistra. La lista dovrà essere ufficialmente presentata entro le 12 di domani, 9 settembre. Il logo scelto presenta la scritta “Uniti per la Gallura e il Monte Acuto”.

Come si vota.

Per le elezioni provinciali della Gallura, previste per il 29 settembre 2025, il sistema elettorale è di secondo livello. In questo tipo di elezione, non votano i cittadini, ma esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei 26 comuni della provincia.

