Provoca un incidente e fugge, caccia al pirata della strada a Olbia

Caccia al pirata della strada che ha provocato l’incidente a Olbia.

Stamane, poco dopo le 7, sulla strada statale 127 tra Olbia e Telti si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Per cause ancora in corso di accertamento, i veicoli si sono scontrati, provocando il ribaltamento di una di esse nella cunetta adiacente. Il conducente dell’altro veicolo, invece, ha lasciato il luogo senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Olbia per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto, mentre la Polizia locale ha coordinato il traffico per garantire la sicurezza della circolazione nella zona. Il conducente della vettura finita fuori strada ha riportato ferite lievi e, sebbene le condizioni non siano gravi, è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

In queste ore proseguono le ricerche del pirata della strada, complicate dal fatto che il conducente dell’auto finita in cunetta non ha potuto descrivere bene l’altro veicolo. Polizia Stradale e Polizia locale cercano elementi utili per identificare e rintracciare l’automobilista fuggito.