La quarta vittima del coronavirus in Sardegna.

Non ce l’ha fatta il 75enne di Samassi trovato positivo, ieri sera, al coronavirus. Salgono così a quattro le vittime della pandemia in Sardegna. A Samassi è stato subito attivato il protocollo, che prevede, tra l’altro, la quarantena per le persone entrare in contatto con l’anziano.

La paura è che il virus si sia diffuso nel paese e che a Samassi si possa creare un piccolo focolaio. Anche la moglie del 75enne è positiva al coronavirus ed è ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

