L’annuncio del ministro De Micheli.

“Siamo al lavoro per tutelare i diritti dei lavoratori, dei passeggeri e dei sardi. Sono sicura che troveremo un accordo con la Commissione europea. Nelle prossime ore firmerò il decreto di proroga della continuità territoriale”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti Paola De Micheli in Parlamento durante il question time proposto dall’onorevole dei 5 Stelle Nardo Marino. Affrontando il Caso Air Italy, il ministro ha aggiunto: “Siamo al lavoro per garantire la tutela dei lavoratori e per trovare soluzioni alternative alla liquidazione in bonis. L’intenzione è quella di sostenere il reddito e il proseguimento al lavoro”.

Tornando sul tema della continuità territoriale De Micheli ha spiegato che “l’Unione Europea ha chiesto alla Regione uno studio trasportistico che delinei le peculiarità della continuità territoriale sarda. La Regione deve predisporre i bandi di assegnazione delle rotte in continuità entro il 31 12 2020″.

Sollecitata dall’onorevole di Forza Italia Ugo Cappellacci, il ministro ha affrontato anche la questione di Olbia, precisando che “la proroga della continuità interesserà anche l’aeroporto di Olbia e sarà valida fino al 31 12. Domani verranno forniti i dettagli delle trattative avviate con Air Italy dal governo. Cercheremo di fare cambiare idea all’azienda e nel caso garantiremo i lavoratori con gli ammortizzatori sociali”.

(Visited 131 times, 162 visits today)