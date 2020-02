Lo skate park di via Nanni a Olbia.

Vandalizzato. Imbrattato. Trattato come se fosse la terra di nessuno. E non come il luogo dei divertimenti, negli ultimi mesi, di tanti ragazzi di Olbia. Lo skate park di via Nanni, inaugurato dall’amministrazione comunale nel giugno dello scorso anno, è stato già ridotto nel degrado.

Con una tenaglia sono state rimosse alcune delle coperture laterali in granito, con i pennarelli sono stati sporcati di scritte gli scalini e i muretti. Uno scempio che lascia senza parole e che, al pari delle discariche abusive, ripone al centro il tema dell’educazione.

(Visited 206 times, 206 visits today)