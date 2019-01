I Comuni dove si può firmare.

Il Movimento 5 Stelle è l’unico schieramento che deve raccogliere le firme dei cittadini per presentarsi alla competizione elettorale non avendo, a differenza degli altri, una rappresentanza in regione Sardegna. Le firme vengono raccolte presso l’Ufficio elettorale del comune di Olbia questo giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e, nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Lancio un appello – dichiara il consigliere comunale di Olbia del M5S Maria Teresa Piccinnu – sia per i simpatizzanti del M5S che per gli amanti della democrazia, affinché ci diano la possibilità di competere insieme agli altri”.

I cittadini dovranno presentarsi presso l’ufficio elettorale dl Comune e rilasciare la loro firma. Oltre Olbia sono chiamati, presso l’ufficio elettorale nei giorni sopra indicati, i cittadini di questi comuni: Aglientu, Ala dei sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità D’Agultu e Vignola

Il Movimento 5 Stelle, con Francesco Desogus candidato Presidente, ha chiuso per primo la lista dei candidati alle regionali per la circoscrizione Olbia-Tempio. Questi sono i candidati: Roberto Li Gioi, Sonia Calvisi, Marco Bardini, Anna Maria Langiu, Angela Salis, Piero Lanciotti. Per noi è la prima volta che partecipiamo alla competizione regionale. “Chiediamo ai cittadini dei comuni sopraindicati – dichiara il consigliere comunale di Olbia del M5S Roberto Ferinaio – una prima dimostrazione di sostegno andando a firmare presso il proprio comune di residenza.

(Visited 19 times, 24 visits today)