Domani si terranno i funerali.

Si terrà lunedì 27 settembre alle 16, nella chiesa de Le Salette ad Olbia, la messa di addio ad Andrzej Goraczka, scomparso venerdì scorso in un tragico incidente in moto. Andrzej, originario della Polonia, abitava in Sardegna da quasi 15 anni e lavorava nel settore edile.

La famiglia vorrebbe riportare Andrezj nella sua terra di origine per seppellirlo accanto ai suoi parenti, ma i costi di trasporto sono troppo alti. È così comunità polacca di Olbia si è mobilitata e ha organizzato una raccolta fondi sul gruppo Facebook Polacy na Sardynii per il suo ultimo viaggio vero casa. Chiunque desiderasse fare una donazione, inoltre, può rivolgersi anche a Gracja Marta Tirek al bar Kanarino di via Pacinotti, traversa di via Galvani, o a Hania Ania da Gió Pizza in viale Aldo Moro.

