Raccolta straordinaria per la mensa dei poveri di Olbia

Il parroco di san Simplicio organizza la raccolta per la mesa dei poveri di Olbia

Oggi è il girono in cui tutti a Olbia possono donare cibo per aiutare la mensa dei poveri dopo il furto di Natale. Quel colpo basso durante le feste ha generato tanta indignazione ma anche tantissima solidarietà. In tanti stanno dando un contributo alle vincenziane e ora arriva il momento in cui tutti possono dare qualcosa.

A organizzare la raccolta è don Antonio Tamponi, parroco della Basilica di San Simplicio. l’appuntamento è “lunedì in Cittadella ( via dello Zaffiro, sotto la chiesa di san Michele). Anche perché sottoposta a sorveglianza”. La raccolta andrà avanti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Pasta, pelati, olio e pollame sono gli alimenti più utili alla causa.

