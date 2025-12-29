La “Global service” di Arzachena può partire da via Micalosu

Arzachena, la sicurezza viaggia sul “Global Service”: via Micalosu attende il primo intervento.

Il nuovo corso delle manutenzioni di Arzachena, inaugurato con il lancio del progetto “Global Service”, ha già un obiettivo prioritario. Qui su cui testare la propria efficacia. I riflettori sono puntati sulla zona di via Micalosu (in particolare il tratto prima del ponticello) e presso l’intersezione con via Lu Beddu, dove le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno lasciato un’eredità pericolosa per la circolazione.

La sabbia: l’insidia principale aggravata dal ristagno

La criticità maggiore, segnalata con forza dai residenti, resta la massiccia presenza di sabbia e detriti sulla carreggiata. In un tratto stradale caratterizzato da curve, il grip degli pneumatici è già compromesso dalla granulosità del sedime, ma la situazione è oggi diventata ancora più allarmante: a causa di un evidente avvallamento della sede stradale, si è formata un’enorme pozzanghera proprio in corrispondenza del deposito sabbioso.

Questo ristagno d’acqua aggrava drasticamente il pericolo: l’acqua copre e nasconde lo strato di sabbia sottostante, impedendo ai conducenti di valutare correttamente l’aderenza del fondo. Il rischio di sbandate è altissimo, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità ridotta rende impossibile distinguere la trappola di fango e detriti che si nasconde sotto lo specchio d’acqua.

L’intervento di pulizia e il successivo ripristino del manto stradale non sono più procrastinabili. La tutela dell’incolumità pubblica è in gioco, specialmente per i mezzi a due ruote, per i quali il mix di sabbia e acqua rappresenta l’insidia più letale. Oltre alla rimozione del materiale, appare ora necessario un intervento strutturale per eliminare l’avvallamento che causa il ristagno.

L’iniziativa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici nasce proprio per rispondere a queste emergenze. Il “Global Service”, con la sua formula di pronto intervento entro 48 ore e un investimento di 400 mila euro, è lo strumento individuato per garantire che zone dell’agro e borghi non vengano lasciati a se stessi.

Il ripristino della viabilità sicura in via Micalosu e via Lu Beddu rappresenta ora un’occasione concreta per mettere in pratica la nuova filosofia gestionale. La comunità arzachenese attende fiduciosa che l’efficienza promossa dal Comune si traduca in tempi rapidi in una strada finalmente sicura e libera da ogni pericolo.

