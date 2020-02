La raffica di vento a Cannigione.

Raffiche così a Cannigione non si vedevano da tempo. Anzi, non si vedono quasi mai. Un record quello registrato ieri dalla centralina metereologica di Alex Iori. Il vento ha raggiunto i 123 chilometri orari, che nelle Bocche di Bonifacio è la normalità, ma a cui sulle coste del comune di Arzachena non si è abituati.

La raffica è stata registrata dalla centralina, che Iori ha installato cinque anni fa. La velocità del vento è rimasta impressa nel monitor della centralina. La scritta di 123 chilometri orari si vede ben nitida. Va ricordato che ier è stata una giornata di passione per il maestrale su tutta la Gallura.

