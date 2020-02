Tamponamento in via Corelli a Olbia.

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi un incidente che ha coinvolto due vetture in via Corelli a Olbia. Secondo le prime informazioni, pare che una delle due auto immettendosi nella via non abbia rispettato le precedenze andando a tamponare l’auto in carreggiata.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza la zona e sgomberato le auto dalla carreggiata. Fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto leso dallo scontro.

(Visited 1.051 times, 1.070 visits today)