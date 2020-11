Il meteo sta causando grossi disagi al porto di Olbia.

Grossi disagi al porto di Olbia dove le condizioni meteo non permettono l’attracco e la partenza delle navi. Il forte vento infatti sta causando ritardi e impedendo di partire anche ai traghetti.

La nave Tirrenia, in arrivo da Civitavecchia dopo vari tentativi attraccherà al molo industriale, mentre quella in partenza ha fatto scendere i passeggeri. La Moby in arrivo da Livorno invece è in rada in attesa che le condizioni migliorino, mentre la Grimaldi, sempre da Livorno si trova all’altezza di Golfo Aranci. Forti i ritardi registrate su tutte le rotte.

Già nella giornata di ieri il forte vento aveva costretto la nave Janas, da Genova e diretta a Porto Torres, a cambiare rotta e dirigersi su Olbia.

