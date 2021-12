Già da questa sera in arrivo vento forte sulla Sardegna.

In arrivo forti raffiche di vento in Sardegna e in Gallura. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse già a partire dalla serata di oggi.

Secondo a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 28 dicembre 2021, e per tutta la giornata di domani, sulla Sardegna si prevede vento forte da nordovest, fino a burrasca sui rilievi del settore orientale, dove saranno probabili locali raffiche fino a tempesta.

La protezione civile raccomanda la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.