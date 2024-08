A stuprare la ragazza a Olbia un 17enne in villeggiatura.

La notte della vigilia di Ferragosto una ragazza di 15 anni sarebbe stata stuprata da un ragazzo di 17 nella spiaggia di Porto Istana, nel territorio comunale di Olbia.

Sì tratterebbe di due ragazzini minorenni presenti in Gallura in villeggiatura insieme ai rispettivi genitori. Entrambi avrebbero deciso, come fanno molti adolescenti, di passare la notte tra il 14 e il 15 agosto in spiaggia, insieme a tanti coetanei, generalmente in gruppetti. E si sarebbero conosciuti sul posto. Ma la situazione avrebbe preso una piega da incubo per la ragazzina, intorno alle 2 di notte.

Dopo il suo rientro a casa, la ragazzina ha subito raccontato tutto ai genitori. Loro hanno quindi deciso di accompagnare la ragazza al pronto soccorso di Olbia per gli accertamenti medici del caso. Poi hanno accompagnato la minore negli uffici dei Carabinieri di Olbia per una formale denuncia. La ragazza ha saputo indicare ai Carabinieri il nome dell’aggressore. E altri dettagli, che hanno consentito ai militari di identificare rapidamente il ragazzo. Che è stato immediatamente denunciato alla Procura dei minori di Sassari, che ha aperto un fascicolo sull’episodio.

