Ragazza di Olbia ricoverata all’ospedale per l’influenza suina

Era da poco rientrata da un viaggio nel sud est asiatico.

Si trova ricoverata all’ospedale Umberto I di Nocera inferiore la giovane, originaria di Olbia, affetta da influenza suina.

La giovane, che era appena rientrata da un viaggio nel sud est asiatico, è arrivata in ospedale con i sintomi tipici dell’influenza e febbre alta. Sono subito partiti i controlli che hanno confermato il virus AH1N1.

La donna, grazie all’intervento tempestivo dei medici, non si trova comunque in pericolo di vita e dopo le cure, potrebbe già essere dimessa in giornata o al massimo domani. Accertamenti anche per il fidanzato che presentava gli stessi sintomi, ma i medici l’hanno dimesso prescrivendogli una terapia.

