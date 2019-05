La giovane stava facendo un’immersione a Santa Teresa.

Si trova ancora ricoverata all’ospedale Marino di Cagliari la ragazza di 21 anni che, ieri pomeriggio, si è sentita male durante un’immersione nelle acque di Santa Teresa.

Non è in pericolo di vita, ma oggi dovrà essere sottoposta ad un nuovo trattamento in camera iperbarica. Secondo quanto si apprende, la ragazza si è sentita male nel corso dell’immersione. Subito allertato il 118, è stata, quindi, portata a Cagliari, dove si trova la camera iperbarica.

