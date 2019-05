La nuova ruota panoramica di Olbia.

La notizia della realizzazione di una ruota panoramica a Olbia si è diffusa con grande entusiasmo. Una gigantesca ruota panoramica sarà inaugurata davanti al Museo Archeologico. Si potrà ammirare la città a 360 gradi, a partire dal Golfo.

Ma la realizzazione subirà dei rallentamenti dovuti al fatto che i progetti presentati per la ruota sono due. Uno è di un’azienda con sede non in Sardegna, l’altro l’ha presentato la famiglia Moino, che da decenni gestisce il parco giochi dell’Isola Bianca.

Progetti simili tra loro, che prevedono cabine, completamente chiuse e finestrate su tutti i lati, che saranno in grado di garantire una visibilità totale in ogni direzione ed amplificare un’esperienza visiva unica e mozzafiato. Alta circa 40 metri, dotata di tutti i comfort e accessibile ai disabili.

Ora spetta all’Autorità portuale decidere quali dei due progetti scegliere per dare il via alla realizzazione. “Abbiamo presentato il progetto con tutta la documentazione corretta da febbraio per la realizzazione della ruota panoramica Smeralda – spiega Patrizia Moino -. Ci auspichiamo di essere scelti per questo importante progetto per Olbia. L’Autorità portuale deciderà a breve, noi attendiamo con ansia”.

