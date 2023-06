Addio a Monica Stuggiu, la Gallura si unisce al dolore della famiglia

L’addio a Monica Stuggiu.

La comunità della Gallura è profondamente addolorata per la prematura scomparsa di Monica Stuggiu, un evento che ha lasciato un vuoto incolmabile. Il padre di Monica, Salvatore, originario della Gallura, si era trasferito molti anni fa nella provincia di Milano, dove aveva stabilito la sua residenza.

Monica Stuggiu risiedeva nella provincia di Milano.

Monica, una donna buona e coraggiosa, nacque il 24 dicembre 1975 a Rho, portando gioia e amore nella vita di coloro che le erano vicini. Negli ultimi mesi, ha affrontato una battaglia impari contro una terribile malattia, che purtroppo ieri, a Legnano, l’ha strappata a tutti coloro che l’amavano.

Non ancora fissata la data dei funerali.

Monica aveva un legame speciale con suo fratello Luca, che la proteggeva con tutto il cuore. La loro affinità era profonda e nutriva un amore incondizionato. La data dei funerali di Monica non è ancora stata stabilita. La comunità gallurese si unisce in solidarietà e cordoglio, offrendo il proprio sostegno e affetto alla famiglia Stuggiu in questo momento di profonda tristezza. E si attende la data delle esequie per dare l’ultimo saluto ad una guerriera che ha lottato con tutte le sue forze contro un brutto male.

