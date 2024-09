Randagismo, più di 300 gatti entrati nel rifiugio di Olbia nel 2024: “Sterilizzate”

Emergenza nel rifugio di Olbia sui gatti abbandonati.

Il randagismo e l’abbandono degli animali a Olbia è un’emergenza e riguarda non solo i cani. Il terribile bilancio l’associazione Lida, che gestisce il rifugio cittadino, lo dà sulla sua pagina social, dove lancia anche un appello agli amanti degli animali.

La riflessione è nata dopo l’entrata al canile di 5 gatti “in condizioni terribili” nella giornata di ieri, 11 settembre, a Olbia. I felini hanno bisogno di interventi e cure particolari. Ma cosa succede a Olbia, l’associazione lo fa sapere tramite un bilancio: “dall’inizio dell’anno al rifugio ne sono entrati più di 300, che sono andati a sommarsi a quelli già presenti in struttura”.

Il rifugio gestito dalla Lida, a causa dell’emergenza abbandoni di gatti e del randagismo è arrivato a una situazione tragica: ”Abbiamo bisogno di tutto, dal cibo ai farmaci, sabbia al silicio e fondi per far fronte alle cure che tutti loro necessitano. Siamo indebitati con le cliniche, con le ditte farmaceutiche, con i rivenditori di cibo per animali e per i gatti non riceviamo un centesimo di rimborso pubblico”.

”Tutto ciò che facciamo è possibile solo grazie alle donazioni di chi ci segue – fanno sapere dalla Lida -. Di questo passo il randagismo felino non verrà mai debellato ma solo per mancanza di volontà da parte di chi potrebbe facilmente risolvere il problema, sollevando queste povere creature da tutto il dolore che vivono ogni giorno. E’ necessario intervenire sul territorio con massicce campagne di sterilizzazione”.

