La festa patronale parte stasera ad Arzachena.

Tutto pronto per la festa patronale di Arzachena. Da questa sera in città si terranno riti e festeggiamenti in onore di Maria della Neve, Isidoro e Antonio. Saranno 4 giorni di eventi, organizzati dal Comitato Fidali 84/99, nella parrocchia Santa Maria della Neve.

Il Comune di Arzachena ha dato il supporto per l’organizzazione della grande festa così attesa nella cittadina gallurese, che chiuderà con i fuochi di artificio a mezzanotte di domenica 15 settembre. L’amministrazione con i Fidali hanno messo insieme un programma imperdibile: ci saranno anche artisti importanti come Skin (cantante degli Skunk Anansie) e la band inglese Sophie and The Giant.

