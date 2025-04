La rapina alla Banca Desio di Olbia.

Una rapina è stata compiuta nella filiale della Banca Desio, poco dopo le 12, in viale Aldo Moro a Olbia. Carabinieri e polizia sono intervenuti immediatamente sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Ora le Forze dell’Ordine stanno cercando di raccogliere informazioni utili per identificare i responsabili del colpo.

Le prime ricostruzioni parlano di un’azione fulminea. Il luogo è stato messo sotto controllo, con la zona circostante transennata per consentire il lavoro degli investigatori. Carabinieri e polizia stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della filiale per risalire ai responsabili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui