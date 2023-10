Ecco la data di “CVLT”, il nuovo album di Salmo con Noyz

Quando esce il nuovo album di Salmo.

C’è una data per il nuovo album di Salmo e Noyz. L’attesa è finita e l’ultimo lavoro del rapper di Olbia uscirà il 3 novembre. Come nel perfetto stile di Maurizio Pisciottu, l’annuncio del nuovo progetto discografico è stato reso molto originale.

Oltre all’album è uscito anche l’omonimo film “CVLT” su Prime Video, scritto, diretto e interpretato dal regista italiano dell’horror, Dario Argento. Per annunciare l’uscita dell’album del rapper olbiese, è stata tappezzata Milano con manifesti giganteschi. Non resta che attendere il 3 novembre per scoprire il contenuto di questo album, che sicuramente sarà un successo.

