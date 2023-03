Il progetto di un parco fitness ad Aggius.

Anche Aggius diventa inclusiva e incrementa le sue attrattive per i giovani e i meno giovani. Il Comune ha ottenuto 28.500 euro dal Pnrr per realizzare un parco fitness. La caratteristica della palestra all’aperto è che è adatta a tutti, dai bambini agli over 65.

Un particolare occhio di riguardo è quello delle persone diversamente abili. In un terreno nel paese quindi sarà realizzato un percorso fitness dotato di attrezzature, da 5/7 stazioni, volte a migliorare il tono ed il coordinamento muscolare. Inoltre l’amministrazione ha deciso di installare un seconda palestra all’aperto per esercizi a corpo libero completo di 7 stazioni, già a disposizione dell’ente.

Diversi comuni paesi della Gallura hanno deciso di andare verso questa direzione e attrezzarsi di parchi fitness all’aperto. Da Olbia a Santa Teresa fino a Palau, Budoni, San Teodoro e Calangianus e tanti altri paesi e città galluresi. Alla base la consapevolezza che lo sport fa bene a tutte le età e che dovrebbe essere praticato da tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e fisiche.

