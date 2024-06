Accordo Avis Sardegna e Red Valley per biglietti ai donatori di sangue

C’è un modo per assistere al festival Red Valley di Olbia e fare del bene: donare il sangue in uno dei sete appuntamenti dedicati. “Con una semplice donazione di sangue, potrai salvare delle vite e ottenere uno dei 250+ biglietti in omaggio per partecipare a una delle serate del Red Valley 2024”. L’annuncio arriva dagli organizzatori del festival di Olbia. “In collaborazione con Avis Regionale Sardegna, quest’anno il RED Blood Network diventa ancora più grande. Dal 4 giugno al 31 luglio ci saranno appuntamenti in sette centri: Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Marrubiu e Ardauli (Oristano) e Lanusei (Ogliastra). Chi andrà a donare il sangue potrà indicare per quale dei 4 giorni vorrebbe il biglietto. L’assegnazione dei biglietti avverrà in ordine cronologico in base alle richieste.

Dal 4 all’11 giugno tocca a Lanusei, unico caso in cui sarà obbligatoria la prenotazione. Martedì 18 giugno e domenica 14 luglio le donazioni a Olbia. Venerdì 28 giugno ad Ardauli e Marrubbiu, nell’Oristanese. Per tutto il mese di luglio a Nuoro, venerdì 5 luglio a Cagliari e sabato 20 luglio a Sassari.

Il Red Valley 2024 si terrà a Olbia dal 14 al 17 agosto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui