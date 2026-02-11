Referendum giustizia, si accende il dibattito anche in Gallura

Il dibattito sul referendum della giustizia coinvolge la Gallura.

Si accendono i motori della campagna elettorale in Gallura per il prossimo referendum sulla giustizia. Al centro del dibattito, la storica e discussa riforma sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente; un tema che tocca da vicino il tribunale di Tempio Pausania e l’intero assetto giudiziario del territorio. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere su una riforma che vede schierati, da una parte, i sostenitori della distinzione netta tra pm e giudici e, dall’altra, i difensori dell’unità della magistratura.

Il quesito mira a separare le carriere dei magistrati. L’obiettivo è garantire che chi giudica (il giudice) sia organicamente e professionalmente distinto da chi accusa (il pubblico ministero). Le urne saranno aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo. Un appuntamento sentito in tutta la Gallura, con particolare attenzione a Tempio Pausania, sede del presidio giudiziario che serve l’intera area gallurese, inclusa quella di La Maddalena e di Olbia.

Il confronto sulla riforma sta coinvolgendo attivamente molti rappresentanti delle istituzioni galluresi. Ad aprire la serie di interventi è Federica Porcu, vice sindaco di La Maddalena, che ha analizzato nel dettaglio la portata del quesito: “Il referendum sulla giustizia riguarda un principio fondamentale: garantire ai cittadini un processo davvero giusto, rapido e imparziale. È un impegno che chi oggi governa democraticamente la nazione ha preso con gli elettori e che oggi si traduce in una riforma attesa da decenni. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri serve a rafforzare la terzietà del giudice, che deve essere davvero equidistante tra accusa e difesa. Non è una sfiducia verso la magistratura, ma al contrario un modo per restituirle autorevolezza, dignità e indipendenza. Non ritengo assolutamente che questa sia una battaglia ideologica, anzi! In passato proposte simili sono state condivise da esponenti di tutte le estrazioni politiche, da magistrati e da autorevoli giuristi. Per questo voterò convintamente Sì guardando al merito della riforma, nell’interesse della giustizia e del Paese”.

In merito all’attuale dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, la presidente della Camera Penale di Tempio, avvocato Alessandra Cocco, ha ribadito con fermezza la necessità di un intervento strutturale: “La nostra posizione segue con estrema chiarezza la linea tracciata dall’Unione delle Camere penali italiane: sosteniamo con convinzione la separazione delle carriere. Riteniamo fondamentale che il Giudice sia realmente equidistante dalle parti in causa, ovvero il Pubblico Ministero e la Difesa. Si tratta di una questione di civiltà giuridica che risiede nel cuore del giusto processo, così come sancito dall’articolo 111 della nostra Costituzione. Affinché la terzietà del giudice non sia solo un principio teorico ma una realtà tangibile, è necessario che chi giudica sia strutturalmente e culturalmente distinto da chi accusa.”

Di opinione diversa il fronte del “No” che presenta argomentazioni altrettanto strutturate, fondate sulla conservazione degli equilibri costituzionali. A dare voce a questa prospettiva è l’avvocato Daniele Pellacani (già Giudice di Pace di La Maddalena), che offre una lettura critica dei rischi connessi alla riforma: “In merito al prossimo referendum sulla giustizia, la mia posizione è orientata verso il ‘No’. Ritengo che l’attuale assetto costituzionale riguardante il funzionamento del Csm non debba essere modificato: negli ultimi settant’anni, l’attuale sistema ha dimostrato di saper offrire soluzioni positive e certe anche nei momenti più bui della nostra storia, dal terrorismo alla lotta alla mafia a “mani pulite”. Questa riforma non mi pare finalizzata alla separazione delle carriere, quanto piuttosto a un indebolimento del Csm. Il rischio concreto è quello di un’eccessiva burocratizzazione del Csm, attraverso la creazione di molteplici organi di controllo che finirebbero per appesantirne il funzionamento. Ma l’aspetto che più mi preoccupa è la tenuta della separazione dei poteri, elemento cardine che i padri costituenti hanno ponderato con estrema cura per evitare che la politica (o meglio il potere esecutivo) potesse interferire con il potere giudiziario. Difendere l’attuale struttura significa, a mio avviso, preservare l’indipendenza della magistratura da possibili condizionamenti delle maggioranze legislative e di governo di turno”.

Proprio in questo contesto, venerdì 13 febbraio, dalle ore 14 alle 18:30, presso il Museo Archeologico di Olbia, si terrà l’importante incontro-dibattito “La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma per la giustizia?”. L’evento, organizzato dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, dall’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania e dalla Camera Penale della Gallura, vedrà la partecipazione di figure di rilievo nazionale come il vice ministro Francesco Paolo Sisto, Federico Cafiero De Raho, Antonio Di Pietro, Claudio Galoppi, Francesco Petrelli, Nicolò Zanon, Gaetano Bono e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. L’introduzione sarà affidata a Gregorio Capasso, mentre modereranno l’incontro l’avvocato Carlo Selis e l’avvocato Alessandra Cocco.

Il confronto si è spostato anche nelle “piazze virtuali” dove emerge una terza categoria: quella degli osservatori critici. Senza entrare nel merito delle ragioni del Sì e del No, questi analizzano come il voto potrebbe essere condizionato dagli slogan e dalla propaganda, inficiando l’autonoma capacità decisionale dell’elettore medio. Il timore espresso da questi analisti è che l’emotività prevalga sull’analisi tecnica; secondo tale prospettiva, in un passaggio così delicato, diventa essenziale andare oltre l’apparenza o l’appartenenza ideologica. La loro tesi è chiara: solo attraverso un’attenta disamina del testo della riforma sarà possibile restituire al cittadino la capacità di esprimere un voto con piena e reale consapevolezza. Il dibattito resta aperto e si arricchirà nelle prossime ore con le posizioni di altri esponenti politici e legali, chiamati ad esprimersi su una scelta che potrebbe cambiare il volto dei tribunali sardi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui