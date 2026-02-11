Ripartono i corsi serali all’Ipsar di Santa Teresa Gallura

I corsi serali all’Ipsar di Santa Teresa

L’Ipsar, in sinergia con il Polo tecnico “Don Gavino Pes” di Santa Teresa Gallura, lancia il nuovo indirizzo in servizi commerciali: un’opportunità concreta per chi lavora o vuole rimettersi in gioco.

In un mercato del lavoro che corre veloce, la formazione continua non è più un optional, ma una necessità. Lo sanno bene le istituzioni scolastiche del territorio che, per l’anno scolastico 2026/2027, hanno deciso di puntare forte sulla flessibilità. L’Ipsar di Santa Teresa di Gallura, in collaborazione con il Polo tecnico “Don Gavino Pes“, ha ufficialmente aperto le iscrizioni per i corsi serali in servizi commerciali. L’obiettivo è quello di offrire un percorso d’eccellenza a chi desidera una qualifica professionale senza dover rinunciare ai propri impegni quotidiani.

Il corso non si limita alla teoria, ma punta a costruire profili polivalenti, pronti a inserirsi immediatamente nel tessuto economico locale e nazionale. Il percorso è pensato specificamente per adulti e lavoratori, offrendo competenze concrete per diventare: impiegato amministrativo o contabile, addetto al marketing, front-office in aziende private e studi professionali. Il punto di riferimento è la sede di via Bechi Luserna a Santa Teresa Gallura.

“Questa è l’occasione per trasformare l’esperienza lavorativa in una certificazione ufficiale, o semplicemente per ricominciare da sé stessi con nuove competenze,” commentano gli organizzatori. Il termine per presentare le domande è fissato per il 24 Febbraio 2026.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui