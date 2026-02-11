Violenza a Olbia, ancora gravi le condizioni della guardia giurata

Le condizioni della guardia giurata a Olbia.

Sono ancora gravi le condizioni del vigilante ferito ieri pomeriggio, 10 febbraio, davanti a un market di piazza Crispi a Olbia. L’uomo, colpito al collo con una forbice, è stato inizialmente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II e successivamente trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverato.

Secondo quanto ricostruito, il presunto responsabile, un 26enne di nazionalità tunisina, noto alle Forze dell’Ordine e identificato con numerosi alias, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. I militari dell’Arma stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica degli episodi e per accertare il movente alla base delle azioni violente.

La vicenda ha avuto inizio in via dei Lidi, all’interno di un centro massaggi, dove l’uomo sarebbe entrato armato di forbici colpendo all’improvviso una giovane di origine cinese presente nei locali. La ragazza è stata soccorsa e condotta all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, da dove è stata dimessa dopo le cure.

In un secondo momento l’aggressore si è spostato in piazza Crispi, dove ha ferito in modo grave la guardia giurata in servizio davanti a un market. Infine, in un bar di via Roma, l’uomo ha ucciso un cane prima di essere bloccato e immobilizzato dai carabinieri intervenuti sul posto.

