Referendum, il No vince anche in Gallura: ma solo per 963 voti

Il No vince anche in Gallura, ma qui il referendum è stato più equilibrato

Per il referendum in Gallura si è registrata l’affluenza più bassa di tutta la Sardegna e il No ha vinto, ma al fotofinish. Sono 31.900 gli elettori galluresi contrari alla riforma della giustizia e 30.937 quelli favorevoli: con 128.226 elettori ci sono stati 963 voti di scarto. Il No si è così imposto col 50,77% mentre il Sì si è fermato al 49,23%.

Il Sì ha vinto ad Arzachena (57,87 contro il 42,13%), Santa Teresa Gallura, Buddusò, Alà dei Sardi, Monti, Calangianus, Luras e Sant’Antonio di Gallura. Ma tra questi ci sono i centri con meno affluenza di tutta la Gallura. A guidare il fronte vincente del No ci sono i due capoluoghi di provincia.

A Olbia, con affluenza al 49,87%, il No è arrivato al 52,57 per cento mentre il Sì solo 47,43. A Tempio il No si è imposto col 53,33% mentre i favorevoli hanno rappresentato il 46,67 per cento. A La Maddalena una netta affermazione da parte del fronte del No, che ha raggiunto il 54,93% contro il 45,07% dei Sì.

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