In Gallura neanche la metà degli elettori ha votato per il referendum

In Gallura non c’è stato il boom di affluenza per il referendum, è l’unica provincia sarda dove il dato si ferma sotto il 50%. Alla chiusura dei seggi l’affluenza definitiva si ferma al 49,18%. Il record della partecipazione arriva da Aggius, dove il 58,7% degli elettori si è recato alle urne, seguito dal 53,28 di Berchidda. Chiude il podio della partecipazione il 52,47% di Oschiri. Opposto il risultato in fondo alla classifica: a Buddusò, il referendum ha fatto uscire di casa solo il 40,6% degli aventi diritto al voto. Ad Alà dei Sardi e Luras il dato ha superato di poco il 42%.

Olbia è in linea col dato generale della Gallura, qui ha votato il 49,82, più sentita la partecipazione a Tempio che chiude con l’affluenza al 51,94. Bassa affluenza ad Arzachena col 48,37 mentre va meglio a la Maddalena col 50,35%.

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