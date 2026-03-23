Il referendum non sfonda in Gallura, maglia nera per l’affluenza in Sardegna

23 Marzo 2026

di Giulia Rago

In Gallura neanche la metà degli elettori ha votato per il referendum

In Gallura non c’è stato il boom di affluenza per il referendum, è l’unica provincia sarda dove il dato si ferma sotto il 50%. Alla chiusura dei seggi l’affluenza definitiva si ferma al 49,18%. Il record della partecipazione arriva da Aggius, dove il 58,7% degli elettori si è recato alle urne, seguito dal 53,28 di Berchidda. Chiude il podio della partecipazione il 52,47% di Oschiri. Opposto il risultato in fondo alla classifica: a Buddusò, il referendum ha fatto uscire di casa solo il 40,6% degli aventi diritto al voto. Ad Alà dei Sardi e Luras il dato ha superato di poco il 42%.

Olbia è in linea col dato generale della Gallura, qui ha votato il 49,82, più sentita la partecipazione a Tempio che chiude con l’affluenza al 51,94. Bassa affluenza ad Arzachena col 48,37 mentre va meglio a la Maddalena col 50,35%.

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