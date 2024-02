Sorpasso di Truzzu in Gallura. Cdx avanti a Olbia – I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI

Primi dati sulle Regionali, Truzzi avanti a Todde a Olbia.

Dai dati ufficiali sulle Regionali risulta che Paolo Truzzu sia in vantaggio su Alessandra Todde, sorpassando la candidata M5s, con il 46,5%, seguito da Alessandra Todde con il 44,3%. A Olbia-Tempio Truzzu è al 56,3%, mentre Todde si ferma al 38,3%.

Anche a Olbia, storico feudo azzurro, il centrosinistra sembrava in vantaggio sul centrodestra. Poi la rimonta di Paolo Truzzu, che ha ottenuto il 51.9% dei voti, contro la candidata del M5S Todde, scesa al 42.1%. Il candidato Renato Soru ha ottenuto il 5.3% dei voti, mentre Lucia Chessa il 0,7%.

I componenti delle 1.844 sezioni avranno a disposizione 12 ore, dunque fino alle 19, per portare a termine tutte le attività relative alle elezioni e compilare i risultati. Nel caso in cui alcune sezioni non riuscissero a completare il loro lavoro entro tale termine, i pacchi contenenti tutte le schede e i registri verranno chiusi all’interno di buste sigillate. Successivamente, saranno trasferiti ai tribunali delle circoscrizioni territoriali, i quali si occuperanno di finalizzare le operazioni e verificare tutti i risultati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui