Abbandono dei rifiuti a Palau, individuati grazie alle telecamere

Multe in arrivo a Palau per l’abbandono dei rifiuti.

Anche a Palau continua la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Sono stati individuati i primi trasgressori e sono in corso indagini a carico di altri individui, ai quali saranno recapitate sanzioni amministrative.

Per tale operazione sono state fondamentali le videocamere installate per la tutela del territorio. Le immagini, in uso alla Polizia Locale, sono utili per scoraggiare l’abbandono abusivo e l’errato conferimento dei rifiuti.

“Nonostante la raccolta differenziata “porta a porta” sia una realtà perfettamente funzionante e la tutela dell’ambiente un valore imprescindibile e condiviso, c’è ancora chi continua a comportarsi in maniera incivile, creando danni che si riversano sull’intera collettività”, fanno sapere dall’amministrazione Comunale.

