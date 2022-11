Il rinnovo della patente di guida agli anziani a Olbia.

Sarà l’Healt Testing Center dell’aeroporto di Olbia, già hub vaccinale, ad ospitare le visite mediche per il rinnovo della patente speciale. L’intesa è arrivata in seguito a un incontro tra la direzione aziendale della Asl Gallura e il Dipartimento di Prevenzione zona Nord. Nei giorni scorsi è stata istituita la Commissione medica locale grazie anche alla collaborazione della Marina Militare e della Brigata Sassari, che hanno individuato il medico titolare dell’incarico e il medico sostituto, gli ultimi componenti che mancavano per rendere operativo l’organismo anche sul territorio gallurese.

In questa prima fase di riorganizzazione del servizio si procederà ad effettuare le visite già programmate per le persone in età avanzata, nell’hub aeroportuale olbiese. Nelle prossime settimane saranno definite le modalità di accesso delle altre tipologie di utenza. I cittadini interessati potranno, così, evitare i viaggi sino a Sassari o Nuoro per sottoporsi alle procedure di rinnovo della patente speciale.

“Con l’individuazione dell’ultimo tassello mancante per la costituzione della Commissione – sottolinea il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – possiamo dare il via alla ripartenza di questo servizio nel nostro territorio, dopo diversi anni. Si stima che almeno 800 residenti galluresi ogni anno abbiano necessità di effettuare le visite per i rinnovi delle patenti speciali: con quest’intesa mettiamo a disposizione l’hub vaccinale negli orari in cui non viene utilizzato per la somministrazione dei vaccini, ottimizzando le risorse per il funzionamento della struttura e fornendo contestualmente un altro servizio atteso da tante persone“.

La Commissione medica locale valuta l’idoneità psico-fisica alla guida di candidati o conducenti affetti da malattie di rilievo, affetti da patologie che possono interferire sull’idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti o importanti deficit neurologici, affetti da minorazioni visive e uditive, ultra 60enni titolari di patente D o DE nel caso in cui gli stessi intendano confermare le categorie superiori, ultra 65enni titolari di patente C o C, persone alle quali sia stata disposta la revisione della patente di guida dalla Motorizzazione Civile o dalla Prefettura.

