La Remata della Gioventù all’atto finale: sfida tra le scuole per il trofeo

La Remata della Gioventù con le scuole di Olbia, Tempio e Siniscola.

L’edizione 2025 della Remata della Gioventù si prepara a vivere il suo atto finale. Venerdì 6 giugno, ultimo giorno di scuola, a partire dalle 10,30 le squadre degli istituti superiori di Olbia, Tempio e Siniscola si sfideranno nello specchio di mare di via Escrivà per aggiudicarsi il trofeo challenger della Remata. Sarà consegnata anche la targa Erasmo Vitiello, il mastro d’ascia che nel 2014 contribuì a restaurare i palischermi su cui si svolge la competizione remiera e la targa per il miglior timoniere.

Gara spettacolare

La Lega navale, organizzatrice dell’evento arrivato alla quattordicesima edizione con il patrocinio del Comune, allestirà il campo di remata nello specchio acqueo del vecchio porto romano. Tre le corsie su cui si sfideranno gli armi scolastici in base alla classifica della gara di mezzo corso e del marinaio disputate in inverno e primavera. Nella corsia centrale le teste di serie, ossia gli equipaggi che hanno fatto registrare il miglior tempo nella precedente competizione.

Le squadre

Scendono in acqua a bordo dei palischermi di legno le squadre dell’istituto Ipia di Olbia, del liceo scientifico Mossa, del liceo Artistico, del tecnico Deffenu, l’istituto Pira di Siniscola, il liceo Dettori di Tempio e il Gavino Pes di Tempio.

I premi

I campioni in carica sono gli studenti dell’istituto Ipia di Olbia. Sono loro che detengono il trofeo challenger della Remata della gioventù. Nei giorni scorsi lo hanno già riconsegnato nelle mani della Lega navale che lo custodirà fino al 6 giugno per assegnarlo ai vincitori dell’edizione 2025. Il secondo e terzo classificato verranno premiati con le targhe della Lega navale. Alla fine dell’anno, all’interno del Lega navale day, verranno consegnate le borse di studio donate da alcune aziende del territorio.

La targa Erasmo Vitiello

Dal 2022 si è aggiunto un importante premio per i partecipanti alla Remata della Gioventù: la targa che porta il nome di Erasmo Vitiello, maestro d’ascia scomparso nel febbraio 2021 che nel 2014, insieme all’altro maestro d’ascia olbiese Pietro Moro, restaurò i palischermi di legno rovinati dall’alluvione.

Il commento

“Siamo pronti per la finale di questa manifestazione che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione di studenti – dice il presidente della Lega navale Tore Bassu -. Il mio grazie va ai dirigenti scolastici, ai professori che seguono i ragazzi negli allenamenti, nel caso di Tempio e Siniscola in lunghe trasferte in bus. Sarà una finale combattuta e invitiamo la città a venire in via Escrivà a fare il tifo per i nostri ragazzi. La gara si concluderà con la tradizionale festa per i ragazzi alla Lega”.

Voce e immagini

A raccontare la finale della Remata della Gioventù dalla postazione in via Escrivà ci sarà la giornalista Antonella Brianda. Al suo fianco il team di giudici. A catturare le immagini della remata dal cielo il drone DJI Fly di Roberto Carzedda.

