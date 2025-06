Via l’ormeggio abusivo in spiaggia a Olbia, indaga la Capitaneria

La Capitaneria interviene per l’ormeggio in spiaggia a Olbia

Non c’è più l’ormeggio abusivo in spiaggia a Olbia, ma la Capitaneria è intervenuta e ha trovato il corpo morto in un terreno privato. Un lettore di GalluraOggi aveva segnalato la presenza di un blocco di cemento con anellone arrugginito sulla piaggia di Punzutu a Porto Istana.

La segnalazione era arrivata anche alla Guardia costiera ed è scattato il sopralluogo. Sul bagnasciuga non c’era più traccia del pericoloso corpo morto, ma i militari della Capitaneria hanno esteso le ricerche e lo hanno trovato. Qualcuno l’aveva spostato su un vicino terreno privato. Ora sono in corso accertamenti, ma almeno non c’è più quel pericolo in riva al mare.

