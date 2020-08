La situazione all’interno del resort di Santo Stefano.

Sono stati eseguiti i 450 tamponi presso il Resort Santo Stefano, nell’arcipelago di La Maddalena. Ma tutti gli ospiti della struttura, tra personale e turisti, dovranno restare ancora in quarantena in attesa dell’esito del test. Come confermato dell’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu nessuno può lasciare al momento l’isola e la struttura.

Così tra polemiche e critiche feroci, la vita continua a trascorrere placida nel villaggio. Gli ospiti si dividono tra chi continua a godersi la vacanza e chi, invece, fa trasparire più preoccupazione per quello che succederà nelle prossime ore. Tra questi c’è chi si è rivolto direttamente al sindaco di La Maddalena Luca Montella con un messaggio aperto.

“Non sappiamo quale sarà il nostro futuro immediato – scrive un ospite -. Chiediamo ufficialmente il suo intervento, non vogliamo essere animali nel recinto”. A cui hanno fatto seguito altri appelli. Qualcuno ha anche tentato di andarsene ed è stato bloccato dalle forze dell’ordine.

Attimi dunque di tensione, ma anche di serenità e relax per gli ospiti, che nonostante la situazione piuttosto delicata non intendono rinunciare alla propria vacanza. Nelle prossime ore si spera che anche i risultati dei tamponi riportino ulteriore tranquillità.

